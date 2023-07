Sobotnie południe w Łazach. Plażowiczów nie brakowało [ZDJĘCIA]

Już w najbliższych godzinach pogoda w naszym regionie zacznie się zmieniać. Zrobi się pochmurnie, deszczowo i burzowo.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po południu pojawią się chmury, które przyniosą miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 45 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, nad morzem około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.