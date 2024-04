Sołectwo Łazy ma w 2025 roku wrócić do gminy Mielno. Jest opinia wojewody

Opinia jest pozytywna, co oznacza, że wojewoda uznał, że Łazy powinny wrócić do granic administracyjnych gminy Mielno i stać się częścią miasta Mielno. Ale - co ważne - opinia ta nie jest wiążąca. To jedynie dokument, który może, ale nie musi uwzględnić minister spraw wewnętrznych i administracji.

A to on będzie rekomendował Radzie Ministrów zmiany w granicach samorządów. Ostateczna decyzja ma zapaść w lipcu.

Przypomnijmy, Łazy zostały odłączone od Mielna i przyłączone do gminy Sianów w styczniu 2023 roku. Tak zdecydował ówczesny rząd, po pozytywnej opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz neutralnej opinii wojewody zachodniopomorskiego. Decyzja była dość zaskakująca, zwłaszcza dla władz gminy Mielno, ale zgodna z oczekiwaniami władz gminy Sianów, w której wtedy ponad 90 procent mieszkańców chciało tej zmiany.