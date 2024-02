Łazy powinny wrócić do Mielna. Tak uważają mieszkańcy gminy

- Procedura zmian granic jest jasno określona w przepisach i wymaga od samorządu, który chce powiększyć obszar, aby przeprowadził na swoim terytorium konsultacje społeczne. Dlatego je przeprowadziliśmy - wyjaśnia Mirosława Diwyk - Koza, rzecznik burmistrza Mielna. W konsultacjach wzięło udział 829 osób, z czego głosów ważnych było 806. Dokładnie 792 osoby były "za" przyłączeniem Łaz do Mielna, przeciwnego zdania były 4 osoby, a wstrzymało się 10 osób.

Co dalej? - W marcu nasza Rada Miejska podejmie uchwałę o powiększeniu miasta, cała dokumentacja zostanie wtedy wysłana do wojewody, a ten, po jej zaopiniowaniu, prześle ją do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo przekaże projekt do prezesa Rady Ministrów i w lipcu zapadnie decyzja - wyjaśnia procedurę pani rzecznik.