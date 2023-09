Spektakularna zorza polarna nad jeziorem Pile w okolicach Szczecinka [ZDJĘCIA]

- Dzisiejsza (właściwie nocna, 12 września - red.) zorza polarna nad jeziorem Pile - informuje Andrzej Łesyk, fotograf z Silnowa.

- Dodam tylko, że gołym okiem rzadko da się zauważyć to zjawisko. Jest to oczywiście możliwe, ale na pewno nie wygląda tak spektakularnie, jak na zdjęciach. Dzieje się tak dlatego, że "przy słabym świetle oko rejestruje światło przy pomocy pręcików, które nie są wrażliwe na kolory, a jedynie na natężenie światła". Dlatego by uchwycić kolorową zorzę należy zaopatrzyć się w aparat i wykonać zdjęcia północnego nieba przy ustawieniu wysokiej czułości i długiego czasu naświetlania. Oto cała tajemnica tego, dlaczego na zdjęciach zorzę widać, a gołym okiem niestety nie.