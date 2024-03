Spotkanie z biskupem Zbigniewem Zielińskim. Wielki Tydzień w Kościele Katolickim [WIDEO]

- Jesteśmy w przededniu naprawdę bardzo ważnych uroczystości - rozpoczął spotkanie biskup ordynariusz Zbigniew Zieliński.

- Już w niedzielę palmową rozpoczyna się przecież Wielki Tydzień. A później mamy jakże ważne Triduum z Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem i Wielką Sobotą, aż wreszcie Wielkanoc. Muszę też przywołać w tej chwili kolejną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To miłosierdzie właśnie staje się dziś coraz częściej szczególną sprawą, którą mocno przeżywamy - mówił ksiądz biskup.

W piątek ordynariusz diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej jak co roku zaprosił do siebie media, by za ich pośrednictwem przekazać wszystkim wiernym życzenia i słowa otuchy.

- Wielkanoc to czas związany z kresem życia Jezusa Chrystusa - kontynuował duchowny.