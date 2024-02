Papież zdecydował. Biskup z Koszalina rządzi też w Szczecinie

Ile taka procedura może potrwać? Nie ma tu ściśle określonych ram czasowych, w których papież musi się zmieścić z podjęciem decyzji. Najprawdopodobniej jednak zapadanie ona w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Mało prawdopodobne jest, że będzie nim biskup Zieliński, bo ten funkcję koszalińsko – kołobrzeskiego ordynariusza pełni zaledwie od roku.

Przypomnijmy, że w tle decyzji o rezygnacji z zajmowanej funkcji przez arcybiskupa Dzięgę są kontrowersje związane ze zjawiskiem tuszowania pedofilii w Kościele katolickim. W latach 2000–2021 do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce wpłynęły co najmniej cztery zawiadomienia o zaniedbaniach abp Dzięgi w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez podległych mu księży w diecezji sandomierskiej i archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

To też mogło mieć wpływ na to, że teraz po przyjęciu rezygnacji Watykan nie powierzył mu zadania kierowania archidiecezją do chwili mianowania jego następcy, ale wyznaczył do tego zadania apostolskiego administratora z Koszalina.