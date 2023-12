Biskup Zieliński: W czasie świąt szukajmy tego, co nas łączy

- Przyszedłem tutaj w szczególnym czasie dla tej diecezji. W czasie podsumowania synodu, który przez kilka lat ogniskował najważniejszą debatą na temat kondycji tej wspólnoty i tego jak ma wyglądać jej przyszłość, co chcemy dalej robić - mówił ksiądz biskup. - Debata ta była kluczowa dla funkcjonowania naszego Kościoła w ostatnim czasie. A właściwe spożytkowanie jej owoców i wyciągniecie dobrych wniosków to nasze najważniejsze zadanie na przyszłość - dodawał. Podkreślał też wielką rolę diecezjalnych, najważniejszych celebracji religijnych, które były i które czekają nas w przyszłym roku. - Jesteśmy w trakcie peregrynacji figury Matki Boskiej Skrzetuskiej, która zakończy się 2025 roku jubileuszem 450-lecia jej obecności w Skrzatuszu. W przyszłym roku w czerwcu czekają nas obchody 900 - lecia działalności misyjnej na naszych ziemiach świętego Ottona z Brambergu, a w już niedługo, bo w styczniu, nasze parafie nawiedzą relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Wszystkie te wydarzenia są bardzo ważne, bo czynią naszą wiarę wiarą żywą, która dzieje się w nas i na naszych oczach – mówił biskup Zieliński.

Duchowny skomentował też ostatnie statystyczne dane mówiące o tym, że z roku na rok mocno spada frekwencja na Mszach świętych oraz zapowiedzi członków nowego rządu, że liczba lekcji religii w szkołach zostanie zmniejszona. - Na zmniejszającą się frekwencję w kościołach trzeba spojrzeć w szerszym kontekście. Jest mniej wiernych i co z tym jako katolicy zrobimy? Czy pasuje nam ta sytuacja i nic nie zrobimy, czy też nie pasuje i wzbudzi ona w nas szerszą refleksję? Choćby taką, jak wyglądają współczesne rodziny? Ile z nich jest rozbitych, jak bardzo jesteśmy zatomizowanym społeczeństwem i czy czasem słabnąca wiara nie wynika między innymi i z takiej właśnie rzeczywistości? - pytał biskup ordynariusz. Zalecał też ostrożność i spokój w kwestii nauki religii w szkołach. - Liczę tutaj na spokojny dialog ze stroną rządową. Przypominam też, że w skali kraju na lekcje religii uczęszcza 80 procent uczniów, co przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji należy wziąć pod uwagę. Tak samo jak to, że w zdecydowanej większości krajów Europy Zachodniej religia jest w szkołach i nie ma planów, aby ją stamtąd wyrzucać - podkreślał.

Biskup Zbigniew Zieliński zachęcał też wszystkich do właściwego i mądrego przeżycia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. - Każde Boże Narodzenie to szansa dla nas. Postarajmy się pogłębić naszą wiarę. Zrozumieć, że Boże Narodzenie jest dla każdego bez wyjątków. Że dziś największym problemem nie jest ubóstwo materialne, ale dojmująca samotność, która dotyka tak wielu z nas i która wynika m.in z tego, że w dzisiejszym świecie tak bardzo akcentuje się różnice, to co nas dzieli. Dlatego w ten świąteczny czas szukajmy przede wszystkim tego, co nas łączy, a najlepszym tego symbolem jest piękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Wszystkim życzę więc spokojnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Tego, abyśmy w ich trakcie odnaleźli samych siebie w naszej relacji w Panem Bogiem. I postarajmy się, aby ten świąteczny czas w naszych sercach pozostał na dłużej niż te kilka dni - mówił na koniec biskup ordynariusz.