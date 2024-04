SPR Air-Transfer.pl Koszalin awansował do I ligi piłki ręcznej [ZDJĘCIA]

Podopieczne Marcina Majewskiego gościły w 9. kolejce drugi w tabeli SPR AMW Gdynia. Wygrana gwarantowała im pierwsze miejsce w rozgrywkach, bez względu na wyniki ostatniej serii (pojadą do MKS Brodnica, z którym w 1. rundzie przegrały u siebie).

Spotkanie od początku do końca było niezwykle wyrównane. Do przerwy koszalinianki tylko raz - na początku - prowadziły różnicą 2 goli. Z kolei rywalki nie uzyskały przewagi większej niż 1 gol. Po zmianie stron, w 36. min, Air-Transfer odskoczył na 3 trafienia (21:18), ale przyjezdne do 43. min odrobiły straty (24:24). Koszaliński zespół nie pozwolił im jednak do końca spotkania na powrót na prowadzenie. Jeszcze w 58. min był remis po 33. Trafienia Amelii Szygendy i Dagmary Bajtek zapewniły dwubramkową przewagę, której gdynianki nie zdołały już zniwelować.