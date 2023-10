Sprawę dziewczynki z wisienkami z Lubna zbada sąd. To absurdalna historia - uważa mecenas Jan Kazimierz Adamczyk

Był wrzesień gdy Marysia z Lubna w gminie Wałcz stanęła przed sklepem dziadka z wiśniami zerwanymi w jego sadzie. Dobre owoce cieszyły się popytem, a ani kupujący, ani sprzedająca, nie narzekali. Wymarzona wycieczka stawała się coraz bardziej realna. Szanse na zysk zmalały, kiedy przed sklepem, zamiast kolejnych klientów, w kolejce ustawiły się kontrolerki Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej z Wałcza. I to nie same, ale w asyście funkcjonariuszy.

Kontrolowanie stoiska i ekspedientki trwało kilka godzin. I zakończyło się ukaraniem… ojca dziewczyny. Za brak badań lekarskich uprawniających córkę do handlu żywnością, a przez to również za brak dokumentu o groźnej nazwie „orzeczenie do celów sanitarnych”.