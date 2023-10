Sąd w Wałczu uniewinnił ojca nastoletniej Marysi, którą namierzył sanepid, gdy sprzedawała własnoręcznie zerwane wiśnie

– Pani sędzia uniewinniła obwinionego, bo nie prowadzi on żadnej firmy i nikogo nie zatrudniał, gdyż córka za zgodą rodziców sprzedawała wiśnie, które sama zerwała z sadu dziadka przed jego sklepem w Lubnie – mówi koszaliński mecenas Jan Kazimierz Adamczyk, który reprezentował ojca 16-latki. - W grę więc w ogóle nie wchodził artykuł, z którego sanepid wystąpił o ukaranie.

Jeszcze ważniejsze było uzasadnienie orzeczenia, z którym sąd stwierdził, że działalność dziewczyny nie niosła żadnej szkodliwości społecznej i zwyczajnie nie ma jej i ojca za co karać. - Mam nadzieję, że to orzeczenie będzie wskazówką dla innych sanepidów, aby odstąpiły od akcji represyjnych wobec obywateli i prób ich karania bez jakiejkolwiek podstawy, tak jak było to np. w pandemii – dodaje prawnik. - Cała sytuacja jest tak absurdalna i bzdurna, tak na bakier ze zdrowym rozsądkiem, że trudno to nawet komentować i wciąż nie mogę uwierzyć, że zaangażowano do tego cały aparat państwa