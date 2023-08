Środowe południe na plaży w Mielnie. Turyści wykorzystują każdą chwilę ze słońcem [ZDJĘCIA]

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, nad morzem około 19°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W piątek będzie podobnie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem i w czasie burz porywisty, wieczorem słabnący, z kierunków zachodnich.