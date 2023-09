Stary kanał samochodowy przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie wciąż straszy [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że na tym kanale od lat dokonywano napraw uszkodzonych pojazdów, a przy okazji nielegalnie składowano szkodliwe dla środowiska odpady, w tym płyny eksploatacyjne, zużyte części samochodowe, opony i wiele innych śmieci.

W ubiegłym roku w Zarządzie Budynków Mieszkalnych zapewniano nas, że teren zostanie uprzątnięty. Niestety, sytuacja się powtarza.

- Zleciliśmy sprzątanie, kolejne pieniądze w błoto - załamuje ręce Lucyna Sitarczyk, dyrektorka ZBM.

- Likwidacja tego kanału jest bardzo kosztowna, dlatego zabezpieczono go płytami betonowymi. Brak słów na tych co to robią. A przecież nic nie jest za darmo, wydajemy duże pieniądze na takie właśnie bezmyślne działania niektórych osób - zaznacza.