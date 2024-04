Masz Koszalińską Kartę Mieszkańca? Prezydent Piotr Jedliński obiecuje, że tutaj zaparkujesz za darmo [WIDEO]

Program Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin” został utworzony 18 sierpnia 2022 roku. Korzystać z niego może każda osoba, która zamieszkuje na terenie miasta i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: jest zameldowana na pobyt stały, jest studentem koszalińskiej wyższej uczelni, jest uczniem koszalińskiej szkoły od 18 do 26 roku życia, jest niepełnoletnim dzieckiem osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie.