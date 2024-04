Przejazdy komunikacją miejską w Koszalinie za darmo? Tak obiecuje prezydent Piotr Jedliński [WIDEO]

- Wprowadzimy ją w przyszłej kadencji. Konkretny termin uzależniony jest od zmian zasad finansowania samorządu, które planuje rząd. Sam pomysł takiego rozwiązania padł w czasie niedawnych obrad Młodzieżowego Okrągłego Stołu. Młodzi ludzi sami to zaproponowali, my zaś ich propozycję rozważyliśmy i uznaliśmy, że można ją wprowadzić w życie – podkreślał Piotr Jedliński.

Przypomnijmy: program Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin” został utworzony 18 sierpnia 2022 roku. Korzystać z niego może każda osoba, która zamieszkuje na terenie miasta i spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: jest zameldowana na pobyt stały, jest studentem koszalińskiej wyższej uczelni, jest uczniem koszalińskiej szkoły od 18 do 26 roku życia, jest niepełnoletnim dzieckiem osoby uprawnionej do uczestnictwa w programie. Każdy, kto ma taką kartę może liczyć na 250 zniżek i rabatów w opłatach w korzystaniu z oferty miasta w różnych dziedzinach życia.