W nowej radzie miejskiej w Koszalinie zasiądą rodzice ze swoimi dziećmi. Tak wybrali wyborcy

Kuriacie dodatkowo kończy się już także kadencja w uczelni, a ponowny wybór - ze względu na przepisy - nie jest już możliwy. Kuriata, po usunięciu go z Platformy Obywatelskiej, był związany z grupą wspierającą Piotra Jedlińskiego Dumni z Koszalina.

Zanim jednak napiszemy o tych rodzinnych powiązaniach w nowej Radzie Miasta w Koszalinie, zacznijmy od tych, którzy już władzy w mieście sprawować nie będą. A niektórzy z nich to prawdziwe tuzy.

Przepadł nawet, kandydujący z pierwszego miejsca na liście, Marcin Waszkiewicz, szef struktur politycznych Polski 2050 w Koszalinie. Również był w grupie popierającej Piotra Jedlińskiego. Z tego ugrupowania do Rady Miasta nie weszła także Bogumiła Tiece, szefowa schroniska dla zwierząt. Przepadła też jej córka, Wiktoria.

Koalicja Obywatelska zwyciężyła w wyborach samorządowych w Koszalinie, zdobywając 15 z 23 mandatów. Wśród nich są Artur Wezgraj i Jacek Wezgraj. To ojciec i syn, obaj związani z Politechniką Koszalińską. Wezgraj senior wrócił po latach do samorządu miejskiego, właśnie zakończył przygodę z samorządem wojewódzkim.

No właśnie, bo jeśli chodzi o rodzinne koneksje, w koszalińskiej radzie będzie ich sporo. A byłoby jeszcze więcej, gdyby wyborcy zagłosowali inaczej...

Radnymi będą też Dorota Chałat i Magdalena Chałat . To mama i córka. Juniorka zdobyła mandat po raz pierwszy, mama jest już doświadczonym samorządowcem.

Teresa Tałaj i Sebastian Tałaj to też nie jest zbieżność nazwisk przypadkowa. Pani Teresa to mama pana Sebastiana. Tu jednak to junior jest już doświadczonym samorządowcem, szefem KO w Radzie Miejskiej. Mama jednak nie jest kompletną debiutantką, bo przez wiele lat działała prężnie w Radzie Osiedla.

Gdyby nieco inaczej poukładały się głosy wyborców, tych rodzinnych koneksji w Radzie Miejskiej w Koszalinie byłoby jeszcze więcej. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło czworo radnych, wśród nich jest Oliwia Skórka, ale kandydował też jej tata, zasłużony działacz sportowy, trener Mirosław Skórka. Zabrakło mu jednak kilku głosów do mandatu. Z Dumnych z Koszalina mandat zdobyła Żaneta Kwapisz, ale kandydowała też jej córka, Wiktoria. Mandatu nie dostała.

Koszalińskim radnym miejskim, z KO, został też po raz kolejny Jakub Kowalik. Jego żona to złota medalistka olimpijska, wybitna lekkoatletka Małgorzata Hołub-Kowalik. Sportsmenka rozbiła bank, kandydując do sejmiku wojewódzkiego z list KO, zdobywając aż 24 468 głosów, najwięcej w okręgu koszalińskim.