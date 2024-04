Wybory samorządowe 2024 w Koszalinie i regionie. Wybieramy prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych [RELACJA NA ŻYWO]

Od godz. 7 w całym kraju trwają wybory samorządowe. Głosowanie zakończy się o godz. 21. Pierwsi wyborcy oddali już swoje głosy w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów, oraz na radnych miast, gmin, powiatów i sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W tym materiale będzie podawać najważniejsze informacje z Wyborów Samorządowych 2024 w Koszalinie i całym województwie zachodniopomorskim.

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu wyborów samorządowych 2024 w Koszalinie i regionie, dane o frekwencji oraz po zakończeniu głosowania pierwsze, sondażowe wyniki. Zapraszamy na noc wyborczą GK24.PL, podczas której już po godzinie 21 zaprezentujemy wyniki sondażu exit pool w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. •21.30 - Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach - sondaż Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP •21.24 Pierwsze dane informacje o frekwencji.

•21.10 Wybory Samorządowe 2024: Wieczór wyborczy w sztabie Dumnych z Koszalina i Piotra Jedlińskiego

•21.10 Wybory Samorządowe 2024: Wieczór wyborczy w sztabie KO i Tomasza Sobieraja

•21.10 Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc. we- dług sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. •21.00 Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich w skali kraju: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 33,7%

Koalicyjny Komitet Wyboczy Koalicja Obywatelska: 31,9%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe: 13,5%

Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy: 7,5%

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica: 6,8%

Bezpartyjni Samorządowcy: 2,7%

Inne komitety: 3,9%

•godz. 21.00 - Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych O godz. 21 w niedzielę zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych. Wraz z nim zakończyła się cisza wyborcza. Od godz. 7 wybierano blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich i prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Frekwencja w wyborach samorządowych według sondażowych wyników podanych przez IPSOS dla trzech stacji telewizyjnych (TVP, TVN i Polsat) wyniosła 51,5 proc. Na całościowe oficjalne wyniki trzeba będzie poczekać być może kilka dni. Protokoły z wynikami wyborów w swoich siedzibach będą wywieszały komisje obwodowe i terytorialne: gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie. Informacje o cząstkowych wynikach wyborów będą się także pojawiały na stronie internetowej PKW: wizualizacja wyborów samorządowych. Tam, gdzie będzie ona potrzebna, II tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia. •19.40 - Frekwencja w wyborach do godz. 17 w Koszalinie i regionie W Polsce 39,4 proc., w zachodniopomorskiem 38 proc. a w regionie koszalińskim od 37 do nawet 47 procent wynosi frekwencja w niedzielnych wyborach samorządowych.

•godz. 19.10 - Frekwencja w powiatach do godziny 17: powiat koszaliński - 41.21 proc.

powiat świdwiński - 41,16 proc.

powiat białogardzki - 40,58 proc.

powiat sławieński - 39,13 proc.

powiat kołobrzeski - 38,52 proc.

powiat szczecinecki - 38,28 proc.

powiat drawski - 40, 16 proc.

powiat wałecki - 40,81 proc. •18.57 - Frekwencja w gminie Biesiekierz, Polanów, Będzino W gminie Biesiekierz (powiat koszaliński ) frekwencja wyborcza do godziny 17 wyniosła 45,96 proc. Wydano 2304 karty do głosowania. W gminie uprawnionych jest 5013 osób.

W gminie Polanów (powiat koszaliński) do godziny 17 swój głos oddało 41,05 proc. uprawnionych. W stałych obwodach do głosowania wydano 2593 karty, uprawnionych do udziały w wyborach na terenie gminy jest 6317 osób.

Nieco niższą frekwencję zanotowano w gminie Będzino (powiat koszaliński). Do godziny 17 w wyborach udział wzięło 37,53 proc. uprawnionych. Wydano 2506 kart do głosowania, na terenie gminy liczba uprawnionych do udziału w wyborach wynosi 6677 osób. •18.40 - Wybory samorządowe 2024. Frekwencja do godz. 17. Powiat sławieński i region PKW podała kolejne dane o frekwencji w wyborach samorządowych 2024. Dane są do godz. 17.

•18.35 - Frekwencja w województwie zachodniopomorskim do godz. 17 wyniosła 38,4 proc. PKW: do godz. 17 frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 39,43 proc.; w 2018 roku o tej porze było to 41,65 proc.

• godz. 18.32 - Frekwencja w gminie Manowo W gminie Manowo po godzinie 17 frekwencja wyborcza wyniosła 39, 62 procent. Do tej pory do lokalu wyborczego najmniej uprawnionych do głosowania poszło w Grzybnicy (31, 95 procent). Za to granicę 40 procent udało się pokonać w Cewlinie (46, 79 procent), Rosnowie (41 procent) i w Manowie (42, 87 procent). •godz. 18.30 Konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej - początek o godzinie 18.30

•godz. 18.16 - Frekwencja W gminie Sianów W gminie Sianów wyborcza frekwencja po godzinie 17 wyniosła 36, 11 procent. Do tej pory najmniej do urn poszło mieszkańców Iwięcina i Rzepkowa, które to miejscowości tworzą jeden okręg wyborczy (24, 69). Na razie frekwencyjny rekord dzierżą mieszkańcy Skwierzynki - ten wyniósł aż 50, 47 procent! •godz. 18.15 KGP: 23 przestępstwa oraz 335 wykroczeń odnotowanych w związku z wyborami Od początku działań w ramach zabezpieczenia policyjnego w związku z wyborami samorządowymi do godz.14.00 policja odnotowała łącznie 23 przestępstwa oraz 335 wykroczeń - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa KGP mł. insp. Katarzyna Nowak. Dodała, że zatrzymano do tej pory cztery osoby. •godz. 17.40 - Frekwencja w gminie Świeszyno i gminie Bobolice W gminie Świeszyno frekwencja na godzinę 17 wynosiła 46 procent uprawnionych, w gminie Bobolice - 42,6. •godz. 17.20 - Wybory w gminie Będzino Frekwencja na godzinę 17 w gminie Będzino we wszystkich komisjach wynosi średnio 37-38%. Wybory przebiegają bez zakłóceń. •godz. 16.30 - Wybory Samorządowe 2024 w Mścicach i w Mielnie Spokojnie, wręcz leniwie, przebiegają również wybory w gminach Mielno i Będzino. Tu również nie odnotowano żadnych incydentów, a frekwencja jest zbliżona do tej ogólnopolskiej. Zauważono jednak, że zdecydowanie więcej wyborców pojawiło się po godzinie 15. Wybory w Mścicach i w Mielnie

Jakub Roszkowski •godz. 16.15 - Złamanie ciszy wyborczej w Szczecinku. Interweniowała policja Jak nas poinformowała starszy aspirant Anna Matys, rzeczniczka prasowa komendy policji w Szczecinku, wybory - poza jednym incydentem - przebiegają spokojnie. - Pod jeden z kościołów podjechał mężczyzna samochodem oklejonym materiałami wyborczymi, został ukarany mandatem karnym - powiedziała rzecznik prasowa policji. •godz. 15.00 - Frekwencja w Kołobrzegu wyniosła 15,31% do godziny 12 Frekwencja w gminach powiatu kołobrzeskiego:

Gmina Kołobrzeg 15,31%

Gmina Ustronie Morskie 20,26%

Gmina Dygowo 16,54%

Gmina Siemyśl 16,51%

Gmina Rymań 17,50%

Gmina Gościno 17,40% •godz. 14.50 - Ankieterzy badają preferencje wyborcze w Szczecinku Ankieterzy firmy IPSOS w Szczecinku przeprowadzają badania preferencji wyborczych. Ankieterzy proszą co 12 wyborcę o wypełnienie anonimowej ankiety, aby na tej podstawie tuż po zakończeniu głosowania telewizje mogły podać sondażowe wyniki. W Szczecinku ankieterzy firmy IPSOS pojawili się przed komisją obwodową w SP1. Ankieterzy badają preferencje wyborcze w Szczecinku Rajmund Wełnic •godz. 14.05 - Frekwencja w woj. zachodniopomorskim na godz. 12

•godz. 14.04 Frekwencja wyborcza w regionie koszalińskim

•godz. 13.52 Policja ze Sławna sprawdza, czy złamano ciszę wyborczą - Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie - jednej z gmin - powiatu sławieńskiego miało dojść do złamania ciszy wyborczej. Konkretnie jeden z kandydatów zgłosił, że po zakończeniu kampanii wyborczej miały być rozwieszane ulotki - komentuje asp. sztab. Kinga Warczak, rzecznik prasowy powiatowego komendanta policji w Sławnie. - Sprawa jest w toku wyjaśniania. •godz. 13.50 - Frekwencja w wyborach samorządowych 2024 w powiecie sławieńskim i regionie z godz. 12 PKW podała pierwsze dane dotyczące frekwencji w wyborach samorządowych 2024. Dane są do godziny 12. Głosowanie potrwa do godziny 21.

•godz. 13.48 - Głosowanie w powiecie szczecineckim trwa. Oto frekwencja z godziny 12

•godz. 13.38 - PKW: do godz. 12. frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 16,52 proc. W 2018 roku o tej porze było to 15,62 proc. Frekwencja w województwie zachodniopomorskim do godz. 12 wyniosła 15,93 proc. •godz. 13. 30 - Konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej

•godz. 13.30 - Frekwencja w gminie Manowo Spokojnie i bez incydentów przebiegają wybory w gminie Manowo. W południe odnotowano frekwencję pomiędzy 16, 8, a 18, 8 procent. Jak na razie najmniej wyborców udało się do lokali wyborczych w Wyszewie (15, 5 procent), a najwięcej było ich przy urnach w Rosnowie (18, 8 procent). •godz. 13.20 - Frekwencja w gminie Sianów W gminie Sianów frekwencja po godzinie 12 wyniosła 14, 64 procent. - To podobne dane do tych, które były podawane w naszej gminie o tej porze w trakcie wcześniejszych wyborów parlamentarnych i samorządowych – mówi Adrian Lewandowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sianowie. - Wybory odbywają się bardzo spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów – dodaje przewodniczący. Dotychczas największą frekwencję na terenie gminy odnotowano w Siecieminie (23,03 procent) oraz w Skwierzynce (22, 43 procent). Jak na razie do urn najmniej poszło mieszkańców Dąbrowy – 9,55 procent. •godz. 13.05 - W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od godziny 7 mogą głosować pacjenci, którzy w dzień wyborów są tu hospitalizowani Pracująca w Szpitalu Obwodowa Komisja Wyborcza nr 51 otrzymała listę 99 pacjentów uprawnionych do głosowania. Czy wszyscy zechcą oddać głos, będzie wiadomo po godzinie 21 - lokal wyborczy w szpitalu jest bowiem czynny w tych samych godzinach, jak pozostałe. Chyba, że wcześniej głos oddaliby wszyscy uprawnieni pacjenci, wówczas -jak usłyszeliśmy - Komisja szybciej zakończy pracę, ale wyniki głosowania i tak będą upublicznione dopiero po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po godzinie 21. W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie od godziny 7 mogą głosować pacjenci, którzy w dzień wyborów są tu hospitalizowani •godz. 13.00 - Frekwencja w Koszalinie W Koszalinie na godzinę 12 frekwencja wyborcza wynosi dokładnie 16,37 procent. •godz. 12.30 - Frekwencja w gminie Świeszyno W gminie Świeszyno do godziny 12 - 20,72 procent uprawnionych do głosowania odwiedziło lokale wyborcze •godz. 12.20 - Wybory odbywają się również w jednostkach penitencjarnych W okręgu koszalińskiego Służby Więziennej przebywa blisko 8900 osadzonych. - Dla sprawnej organizacji przeprowadzenia wyborów w zakładach sporządzono harmonogramy godzinowe doprowadzania więźniów z poszczególnych oddziałów do lokali wyborczych urządzonych wewnątrz jednostek. Oczywiście każdy z uprawnionych będzie mógł wziąć udział również w innych godzinach - informuje Robert Trembowelski, rzecznik regionalnej służby więziennej. •godz. 11.14 - Mieszkaniec Koszalina usłyszał, że nie ma go w spisie wyborców. Ma jechać głosować do… Białogardu Zaskakujące zdarzenie w komisji wyborczej w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Sportowej w Koszalinie

•godz. 11.03 - Wybory w Koszalinie. Na razie bez żadnych incydentów

Bardzo spokojnie przebiegają wybory samorządowe w Koszalinie. Policja nie odnotowała żadnych incydentów. W komisjach wyborczych też spokój. Frekwencja na razie jest niska. Jak informuje rzeczniczka policji Monika Kosiec w regionie koszalińskim wybory przebiegają na razie wyjątkowo spokojnie. Również komisarz wyborczy nie odnotował jeszcze żadnych incydentów.

W komisjach wyborczych w mieście, w których pytaliśmy o frekwencję, na razie informują, że ta jest niska. Prawdopodobnie więcej głosujących - uważają nasi rozmówcy- pojawi się po godzinie 12. •godz. 10.20 - PKW: wybory przebiegają spokojnie, choć jak zawsze zdarzają się incydenty

•godz. 10.15 - Tak głosuje Sławno w wyborach samorządowych 2024. Zdjęcia

•godz. 10.00 - Komenda Główna Policji: siedem przestępstw i 205 wykroczeń w związku z łamaniem ciszy wyborczej Od początku obowiązywania ciszy wyborczej w związku z wyborami samorządowymi policja odnotowała łącznie siedem przestępstw i 205 wykroczeń - powiedziała rzeczniczka prasowa KGP mł. insp. Katarzyna Nowak. Dodała, że są już dwie osoby zatrzymane. Wśród siedmiu przestępstw odnotowanych do godz. 6. rano w niedzielę były: agitacja wyborcza, kradzież, trzy zniszczenia mienia, propagowanie systemu totalitarnego (art. 256 Kodeksu karnego) oraz jedno przestępstwo z artykułu 513c Kodeksu wyborczego (utrudnianie monitorowania lub dokumentowania procedur wyborczych). •godz. 8.35 - Gdzie możesz oddać głos w wyborach samorządowych 2024 w Koszalinie? Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Sprawdź, który z nich jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Poniżej znajduje się pełna lista lokali wyborczych w Koszalinie.

•godz. 7.45 - Rozpoczęło się głosowanie w Szczecinku Punktualnie o godzinie 7 w niedzielę (7 kwietnia) w Szczecinku otwarto lokale wyborcze. Do godziny 21 będziemy wybierać burmistrza oraz radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

•godz. 7:05 W większości gmin wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania – jedną w głosowaniu na wójta lub burmistrza i po jednej w głosowaniu do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Wyjątek stanowią miasta na prawach powiatu. W tych miastach wyborcy otrzymają trzy karty do głosowania - jedną w głosowaniu na prezydenta miasta i po jednej w głosowaniu do rady miasta i sejmiku wojewódzkiego.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy.

W wyborach na wójtów burmistrzów i prezydentów miast w gminach, gdzie został zarejestrowany tylko jeden kandydat na karcie do głosowania będą kratki oznaczone słowem „TAK” i „NIE”. Wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta. • godz. 7.00 W całej Polsce zostały otwarte wszystkie lokale wyborcze. Głosowanie będzie trwać do godz. 21.

