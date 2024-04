Koszaliński sztab PiS podsumowuje: Jest dobrze, a niewiele zabrakło, aby mogło być lepiej

W samorządowych wyborach, które odbyły się w minioną niedzielę, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli cztery mandaty w koszalińskiej Radzie Miejskiej (do tej pory mieli ich sześć), a Miłosz Janczewski - kandydat PiS na prezydenta Koszalina - uplasował się na trzecim miejscu z wynikiem 15.71 procent zdobytych głosów.

- Chcemy się nisko pokłonić i podziękować koszalinianom za każdy oddany na naszych reprezentantów głos. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, choć rzecz jasna mógłby być on lepszy. Niewiele zabrakło, abyśmy utrzymali sześć mandatów w Radzie Miejskiej – mówił Artur Wiśniewski, radny PiS (uzyskał mandat na najbliższą kadencję).

- Tutaj pozwolę sobie też na osobistą dygresję. Niedawno głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zostałem odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Towarzyszyło temu kuriozalne uzasadnienie, że utraciłem społeczne zaufanie. Powiedziałem wtedy, że to nie działacze KO będą decydować o moim zaufaniu wśród wyborców, ale sami wyborcy. I ci właśnie o tym zdecydowali wybierając mnie ponownie na radnego. Za co im jeszcze raz bardzo dziękuję – podkreślał Artur Wiśniewski.

W podobnym duchu wypowiadał się Miłosz Janczewski, który także zdobył mandat radnego - To była bardzo krótka kampania, a ja w niej debiutowałem jako kandydat na prezydenta miasta. Pomimo to niemała część koszalinian nam zaufała, za co bardzo dziękuję. To dobry prognostyk na przyszłość, aby powalczyć o lepszy wynik, a my zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść – zapewniał Miłosz Janczewski.