Mieszkaniec Koszalina usłyszał, że nie ma go w spisie wyborców. Ma jechać głosować do… Białogardu

I nikt w tej chwili nie wie jak to się stało, że właśnie tam mogę zagłosować. Tylko co mi z głosowania na burmistrza Białogardu, skoro ja mieszkam w Koszalinie - irytuje się nasz rozmówca. - Owszem, byłem dwa tygodnie temu w szpitalu w Białogardzie na krótkim zabiegu. Ale nawet tam nie spałem. Trwało to dosłownie chwilę. Ale żeby od razu bez mojej wiedzy mnie tam dopisali do spisu wyborców? Przenieśli moje dane bez mojej zgody? Podpisu? To oburzające.

Znaleziono wyjście z sytuacji. Koszalinianin ma przynieść wypis ze szpitala, wtedy przywrócą go do spisu wyborców w Koszalinie.

Sprawę ma zbadać jeszcze komisarz wyborczy.