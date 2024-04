Wyborcze niespodzianki. Będą konieczne „dogrywki”. Zaskakujące wyniki wyborów w naszym regionie

Zacznijmy od Kołobrzegu, bo tu wszystko jest już jasne. Obecna prezydent Anna Mieczkowska nie miała sobie równych i wygrała w cuglach, zdobywając 65 procent głosów poparcia. Przed nią więc kolejne pięć lat rządów w grodzie nad Parsętą. Jednak w wielu gminach regionu koszalińskiego, i nie tylko, mieszkańcy na pewno są mocno zaskoczeni. Bo przecież nie tego się spodziewali.

W Koszalinie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, jednak wyniki pierwszej na pewno są zaskakujące. To dlatego, że zdecydowane zwycięstwo odniósł Tomasz Sobieraj, dotychczasowy wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Niewiele zabrakło, tylko nieco ponad 4 procent głosów, by drugiej tury w ogóle nie było, a Tomasz Sobieraj został nową głową miasta (46,03 proc. głosów). Piotr Jedliński, dotychczasowy prezydent Koszalina, zdobył 28 procent głosów, i to on powalczy w drugiej turze z Sobierajem.