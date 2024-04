Wybory Samorządowe 2024: Wieczór wyborczy w sztabie KO i Tomasza Sobieraja [ZDJĘCIA, WIDEO]

Tuż po godzinie 20 zgromadziło się w niej kilkadziesiąt osób. Byli członkowie lokalnego komitetu wyborczego, parlamentarzyści KO, sympatycy tego ugrupowania, ale przede wszystkim kandydaci na radnych i Tomasz Sobieraj, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Koszalina. Napięcie z minuty na minutę rosło, wszystkie rozmowy toczyły się wokół tego, czego mieszkańcy Koszalina i naszego regionu dowiedzą się tuż po godzinie 21. Co usłyszeliśmy w sztabie KO po ogłoszeniu pierwszych wyników? Oto pierwsze, gorące komentarze.

- Nie znamy jeszcze w wyników w naszym mieście, ale jestem pewien, że wygraliśmy w Koszalinie! - mówił Tomasz Sobieraj.

- Nie wiem, czy w pierwszej turze, może będzie potrzebna druga tura, ale jestem pewien, że ostatecznie zwycięstwo będzie z nami. Wiemy już, że wygraliśmy w sejmiku zachodniopomorskim, a co do Rady Miejskiej to już teraz jestem pewien, że większość radnych będzie reprezentować Koalicję Obywatelską. A to jest bardzo dobra wiadomość dla Koszalina – podkreślał kandydat KO na prezydenta miasta.