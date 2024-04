Wybory samorządowe 2024. Anna Mieczkowska zyskała samodzielną większość w radzie miasta w Kołobrzegu

Urzędująca prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska utrzymała stanowisko i zyskała samodzielną większość w 21-osobowej radzie miasta. Kandydaci jej komitetu „Tak dla Kołobrzegu” zdobyli 14 mandatów – wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

KWW Anny Mieczkowskiej „Tak dla Kołobrzegu” w 21-osobowej radzie uzyskał 14 mandatów, KWW Centroprawica ma ich cztery, a KWW Jacka Woźniaka „Koalicja Samorządowa” - trzy mandaty.

Mieczkowska, członkini PO, ma swoich radnych w każdym z czterech okręgów wyborczych (w pierwszym czterech, w kolejnych po trzech). Sama ubiegała się o mandat w okręgu nr 4 i uzyskała go z najlepszym wynikiem wśród wszystkich kandydatów do rady. Zdobyła 1165 głosów (27,36 proc.). Mandat po Mieczkowskiej – co wynika z liczby uzyskanych głosów - powinna objąć Małgorzata Grotto.

Centroprawica ma po jednym radnym w każdym z okręgów, w tym najmłodszego rajcę 19-letniego Adriana Tomickiego. Natomiast Jacek Woźniak nie wprowadził do rady swojego przedstawiciela z okręgu wyborczego nr 1. Sam otrzymał 557 głosów (13,08 proc.).

Kadencję samorządową 2018 KWW Anny Mieczkowskiej „Kołobrzescy Razem” zaczynał z 10 mandatami w 21-osobowej radzie. PiS miał ich sześć, a KWW Jacka Woźniaka – pięć. Na koniec kadencji w klubie „Kołobrzescy Razem” było zaledwie 7 radnych, PiS, który zmienił nazwę na Centroprawicę, miał ich czterech, Koalicja Samorządowa Jacka Woźniaka – pięć. Czworo radnych nie należało do żadnego z klubów. (PAP)