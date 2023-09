Statek Julek już nie pływa po jeziorze Jamno. Sezon miał mokry

- Mieliśmy aż trzy tygodnie deszczowej aury, co rzeczywiście odbiło się na wynikach. Ale gdy tylko pogoda dopisywała, chętnych było bardzo dużo, a statek był niemal zawsze pełen - mówi Tomasz Nowe, rzecznik MZK Koszalin, spółki, do której należy Julek.

To pasażerski statek hybrydowy, kupiony przez miasto w 2021 roku, który zastąpił wysłużony tramwaj wodny "Koszałek", i który przewozi pasażerów z Koszalina do Mielna w wakacje. Jest alternatywną formą dotarcia do kurortu w czasie urlopowego szczytu.