Strażacy z Połczyna-Zdroju ruszyli na pomoc sarnie [zdjęcia]

We wtorek strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zdroju zostali wezwani do miejscowości Dziwogóra (gm. Połczyn-Zdrój), gdzie do studni wpadła sarna. - Bardzo szybko wydobyliśmy ją i wypuściliśmy na wolność - piszą na swoim profilu facebookowym.

Grzegorz Sajkowski / facebook OSP Połczyn-Zdrój