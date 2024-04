Józef Nizioł nowym burmistrzem Połczyna-Zdroju. "Dziękuję za zaufanie i każdy głos"

Józef Nizioł startował z własnego komitetu. Uzyskał w drugiej turze 2295 głosów, co dało mu poparcie na poziomie 50,82 proc. Jego kontrkandydat, urzędujący burmistrz 54-letni Sebastian Witek, przegrał walkę o reelekcję, startując z własnego komitetu, zaledwie o 74 głosy. Zagłosowało na niego 2221 osób (49,18 proc.).

Józef Nizioł podziękował w mediach społecznościowych za udzielone poparcie.

- W zakończonych wyborach samorządowych to Wy, Mieszkańcy Naszej Gminy zdecydowaliście o zmianie na stanowisku burmistrza. Po trudnej rywalizacji, mimo znaczącej przewagi mojego konkurenta w pierwszej turze, ostatecznie odniosłem zwycięstwo. Podejmując decyzję o starcie w wyborach motywowała mnie potrzeba zmiany, potrzeba innego podejścia do kierowania naszym samorządem i niezgoda na to, w jaki sposób Nasza Gmina była zarządzana przez ostatnie 5 lat - napisał Józef Nizioł.