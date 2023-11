Strażacy ze Szczecinka doczekali się modernizacji i rozbudowy komendy [zdjęcia]

W przetargu ogłoszonym tego lata na II etap rozbudowy komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku wpłynęły dwie oferty, każda znacznie droższa od przewidzianych na ten cel początkowo 2,2 mln zł. Ostatecznie wybrano firmę POB Piotra Flensa z Koszalina, która wykona to zadanie za 3,049 mln zł, dzięki pieniądzom z rezerwy uruchomionej przez premiera z rezerwy budżetu państwa. - W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa, jednolita elewacja na starej i nowej części budynku, wyremontowane poszycie dachowe – mówi Michał Popowicz, zastępca komendanta PSP w Szczecinku. - Wykończone będą wnętrza, gdzie znajdą się łazienki kuchnia, pralnia i suszarnia oraz stacja obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych i wymienione bramy garażowe.

Prace powoli dobiegają końca, w najbliższych tygodniach inwestycja powinna się zakończyć.

Przypomnijmy, że I etap strażackiej inwestycji zakończył się na przełomie roku 2022 i 2023. Ukończono wówczas budynek garażowo-socjalny w stanie surowym, co pochłonęło 3,3 miliona złotych. To prawie pół miliona więcej niż szacowali strażacy, ale w dobie rosnących cen materiałów i robocizny, taniej raczej już by nie było. Do tej pory część swojego strażacy sprzętu trzymali w nieocieplonym „blaszaku” przylegającym do budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej. Stała tam część sprzętu strażackiego – m.in. drabina. Z oczywistych powodów przechowywanie pojazdów nieogrzewanym garażu nie było najlepszym pomysłem.