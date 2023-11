Strażnicy miejscy z Mielna podliczyli wakacje. Roboty było w bród

Złe parkowanie, nielegalna zabudowa i picie alkoholu w miejscu publicznym - to najczęstsze powody, dla których interweniowali tego lata strażnicy miejscy z Mielna. Łącznie zadziałali aż 1552 razy.

- Nie ma już łatwych i ciężkich wakacji. Zawsze są ciężkie - śmieje się komendant mieleńskich strażników Mirosław Słomiński. - Można sobie oczywiście pożartować, ale naprawdę wszystkie służby mundurowe to potwierdzą, że wśród społeczeństwa rośnie swoista niechęć, niechęć do współpracy. Te kontakty między mundurowymi a osobami, które są na bakier z prawem, zazwyczaj więc, a właściwie to niemal zawsze, nie należą do przyjemnych - przyznaje gorzko nasz rozmówca.

Choć gmina Mielno straciła sołectwo Łazy (na podstawie decyzji rządowej sołectwo 1 stycznia znalazło się w granicach administracyjnych gminy Sianów), interwencji strażnicy odnotowali w mijające wakacje nieco więcej niż w latach ubiegłych. Łącznie wystawili aż 663 mandaty na kwotę prawie 85 tysięcy złotych. - Najwięcej było oczywiście źle parkujących pojazdów. Miejsc postojowych mamy sporo, ale wszyscy chcą zatrzymać swoje auto blisko plaży, a najlepiej to na nią wjechać - opowiada z przekąsem komendant.