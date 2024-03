Studenci zachęcają do oddawania krwi. Możesz uratować czyjeś życie! [ZDJĘCIA]

Wydarzenie odbyło się z okazji 15-lecia koszalińskiej uczelni. Krew mogły oddawać osoby od 18. do 65. roku życia i wadze co najmniej 50 kilogramów.

Wydarzenie organizowali Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

- Krew oddaję po raz trzeci, ale na terenie uczelni po raz pierwszy - powiedziała Kinga Neumann, studentka pielęgniarstwa.

- Mam możliwość, więc chcę pomóc. Sama też namawiam rodzinę i przyjaciół, by w miarę możliwości oddawali krew. Oczywiście, nie każdy może ze względów zdrowotnych, ponadto dużo osób boi się igieł, to ich powstrzymuje. A szkoda, bo to szlachetny cel i każda akcja krwiodawstwa powinna być nagłaśniana - dodała.