Studniówka w I LO im. księżnej Elżbiety w Szczecinku. Bal jedyny w życiu [zdjęcia]

150 maturzystów ze szczecineckiego I LO bawiło się w sobotę (10 lutego) na swojej studniówce w Kolejarzu. To aż sześć klas. A to matury zostało niewiele ponad 80 dni, więc po balu trzeba naprawdę brać się do nauki.

Ale dziś był czas na zabawę. Był oczywiście polonez, podziękowania dla rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz rodziców. Tradycją ogólniaka w Szczecinku jest wręczenie dyrekcji beretów przygotowanych przez poszczególne klasy z okazjonalnymi, własnoręcznie wyszytymi inskrypcjami.

Dziś studniówki to zwykle wystawne bale, często też organizowane poza szkołami. Niestety, bo moim zdaniem zatracono tym samym charakter studniówki zbytnio upodobniając je do odświętnych, ale jednak, dyskotek. Nad zmianą ubiorów, muzyki, cateringu – jak dziś nazywa się posiłek – rozwodzić się nie ma co, bo każda epoka ma swój styl.

Studniówka – jak sama nazwa wskazuje – nierozerwalnie wiązała się czasem przygotowań na matury. Niekoniecznie oczywiście sam bal ze względów organizacyjnych mógł się odbyć równo sto dni przed egzaminem dojrzałości, ale starano się trzymać tego terminu. Zwykle więc bale organizowano tuż przed przerwą semestralną w styczniu lub luty, a więc w środku karnawału. I to się nie zmieniło do dziś. Tak samo jak sygnał, że 100 dni przed maturą to ostatni czas, aby przysiąść fałdów, skupić się na przygotowaniach do egzaminu, a nie szaleć na zabawach

.

Tradycja zapewne wykiełkowała na bazie zabaw żaków, egzaminy maturalne pojawiły się w początkach XIX wieku w Prusach, które wdrażały reformę edukacji. Nie każda szkoła średnia – wówczas głównie gimnazja – miała uprawnienia do przeprowadzania egzaminu. Wtedy matura to było coś. Z danych szczecineckiego Gimnazjum księżnej Jadwigi wynika, że latach 1845-61 na 439 uczniów przyjętych do szkoły, maturę zdało tylko 152. To było nie tylko symboliczne wejście w dorosłość (nie bez kozery i dziś maturę zwie się egzaminem dojrzałości), ale też otwarcie drogi dalszej edukacji.

Studniówki były w Polsce już przed wojną, przetrwały i zmianę ustroju, choć początkowo patrzono na nie, jak na burżuazyjną naleciałość. Polacy lubią się jednak bawić i oczywiście w PRL nikt z balów studniówkowych nie rezygnował. Zwłaszcza, że szkoły średnie rzeczywiście szeroko otwarły się dla wszystkich klas społecznych.