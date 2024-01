Superbohaterowie - alpiniści po raz czwarty odwiedzą koszaliński szpital

Plan jest ambitny – mianowicie superbohaterowie zjadą na linach z dachu 4-kondygnacyjnego Pawilonu Dziecięcego. Będą myć okna. Myjąc okna „namalują” uśmiechy na twarzach małych i dużych pacjentów, którzy będą mogli obserwować akcję przez okna w szpitalnych salach. Natomiast strażacy odwiedzą dzieci korzystając z drogi lądowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć dobra zabawa.



Akcja „Alpiniści dla WOŚP” jest prowadzona w całym kraju w 32 szpitalach. A że przy okazji uda się zebrać podczas licytacji pieniądze, które zostaną przekazane na rzecz WOŚP, to wartość dodana całego przedsięwzięcia.



Każdego roku placówki medyczne i oddziały szpitalne w całym kraju zyskują dzięki WOŚP nowy sprzęt. Szpital Wojewódzki w Koszalinie przez te wszystkie lata otrzymał z WOŚP sprzęt medyczny i wyposażenie za ponad 7 mln złotych.



Alpiniści zachęcają do wsparcia WOŚP. W tym celu prowadzą zbiórkę internetową pod adresem: LINK DO ZBIÓRKI.



- To będzie czwarta edycja akcji „Alpiniści dla WOŚP”. Dzięki poprzednim edycjom i zaangażowaniu alpinistów w szpitalach w całej Polsce udało się zebrać około 55 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry - wylicza Marzena Sutryk, rzecznik koszalińskiego szpitala.