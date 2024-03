Świąteczna kolejka na boiskach IV ligi. Gwardia górą w Dygowie [ZDJECIA]

Sporo emocji dostarczyła końcówka spotkania. Gospodarze zdobyli kontaktowego gola w 86. min. Po dośrodkowanie z rzutu wolnego z własnej połowy, piłka trafiła do przestawionego z obrony do ataku Jakuba Poznańskiego, który nie zmarnował okazji. Po tym golu piłkarze Perły zwietrzyli swoją szansę. W ostatnich minutach meczu (sędzia doliczył cztery) kilka razy zakotłowało się pod bramką Gwardii, ale wynik już się nie zmienił.

Dystans 2 punktów do rywala utrzymała Gwardia Koszalin, która pokonała na wyjeździe Perłę URB Dygowo 2:1 (1:0). Spotkanie rozgrywane było pod kontrolą Gwardii, która objęła prowadzenie z rzutu karnego, wykonanego w 29. minucie przez Mateusza Piotrowskiego (20 gol w sezonie!). Faulowany był Oliver Albiński. Na 2:0 podwyższył na początku drugiej połowy Jorge Tapia. Grający w tym meczu na środku obrony, Argentyńczyk doskonale odnalazł się pod bramką miejscowych i z kilku metrów posłał piłkę do siatki. Warto dodać, że Tapia trafił w drugim meczu z rzędu.

Liderujące Wybrzeże Rewalskie Rewal gościło Darłovię Darłowo. Walczący o utrzymanie goście nie zdołali sprawić niespodzianki i przegrali 0:3. Dla Wybrzeża to dwudzieste z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach!

Efektowne zwycięstwo 6:0 nad Unią Dolice odniósł u siebie Bałtyk Koszalin. Zanim minął pierwszy kwadrans było już 2:0. Wynik otworzył Sebastian Ginter strzałem do pustej bramki, po dograniu Kacpra Masnego. Strzelec gola już 2. min później asystował przy trafieniu Alana Krauze, a w 39. min - również po zagraniu Gintera - rywale strzelili gola samobójczego. W 49. min swoją drugą bramkę strzelił Krauze, znów po podaniu Gintera. Po kolejnych 5. min głową na 5:0 podwyższył Michał Czenko. Wynik ustalił w 76. min Szymon Waleński, efektownym uderzeniem z rzutu wolny z ok. 21 m w górny róg bramki. Warto dodać, że w końcówce meczu w ataku Bałtyku zagrał... rezerwowy bramkarz Jakub De Clerck.

Z pozostałych drużyn z regionu z wygranej cieszyli się jeszcze tylko piłkarze Mechanika Bobolice. Domowy mecz z Odrą Chojna rozpoczęli od szybko straconego gola po rzucie rożnym, ale w 31. min do remisu doprowadził świetnie dysponowany w sobotę Kamil Schab. W pierwszej odsłonie trafił jeszcze w słupek i strzelił dwa nieuznane gole (spalone). Rywale też obili słupek bramki Mechanika, po efektownym strzale z przewrotki. Gospodarze objęli prowadzenie w 61. min, po dośrodkowaniu z wolnego Wojciecha Gersztyna i główce Karola Saganowskiego. Rywale dość szybko doprowadzili do remisu (68.), ale ostatnie słowo należało do zespołu z Bobolic. Zwycięskiego gola zdobył Schab z karnego, którego sam wywalczył.