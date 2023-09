Światowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. Jesteście na liście?

Wśród tych blisko 700 dawców z zachodniopomorskiego jest też Paweł Chochołowki z Koszalina, który kilka lat temu oddał szpik wtedy 52-letniej Włoszce, która walczyła z ostrą białaczką. Wspomina, że w banku szpiku był już wtedy od kilku lat. Jak zareagował na informację o tym, że zostanie dawcą? Opowiada, że to było niezwykłe uczucie: - Po pierwsze to takie niezwykłe, że gdzieś tam we Włoszech jest moja "bliźniacza" mama, ktoś, kto ma tak podobny układ genów do mojego — opowiada. - Oczywiście nie bez znaczenia jest też fakt, że oddając szpik naprawdę ratuje się czyjeś życie.

Pan Paweł wie, że choć minęło już kilka lat kobieta, która dostała jego szpik żyje. Nigdy się nie spotkali, nie rozmawiali, bo Włosi, nie kontaktują ze sobą dawców i biorców, tak jak to ma miejsce np. w Polsce. - Ale raz w roku dostaję informacje o tym, czy żyje — zdradza.