Badania "40 plus" tylko do końca czerwca. Korzystajcie póki czas Joanna Boroń

archiwum polskapress

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych Ministerstwa Zdrowia dla osób od czterdziestego roku życia. Od lipca 2023 roku z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszego badania w ramach programu. Spieszcie się korzystać, bo program kończy się 30 czerwca.