Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Masz 35 lat? Zgłoś się! Joanna Boroń

archiwum polskapress

Choroby układu krążenia mogą prowadzić do zawału serca, czy udaru mózgu. Niestety, nadal są w czołówce najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. NFZ zachęca do udziału w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Zgłosić się do niego można u lekarza rodzinnego.