Kardiolodzy z całej Polski szkolą się w koszalińskim szpitalu

Od początku organizację warsztatów pilotuje dr n. med. Elżbieta Zinka, Koordynator Oddziału Kardiologii w koszalińskim Szpitalu, który stworzyła 30 lat temu.

W listopadzie 1993 roku nastąpiło otwarcie Oddziału Kardiologicznego "D". Zwiększył on zaplecze łóżkowe, a nade wszystko specjalistyczne zaplecze diagnostyczne.

Ordynatorem oddziału po przeprowadzonym konkursie została dr Elżbieta Zinka, zastępcą ordynatora lek. z II stopniem specjalizacji w chorobach wewnętrznych - Sławomir Strzałkowski. W 1994 roku powstał Ośrodek Wszczepiania Rozruszników. Rozpoczęto także wykonywanie echokardiografii z Dopplerem, a rok później z kolorowym Dopplerem. W 2001 roku, po zakupieniu angiografu, wykonano pierwszą koronarografię.

We wrześniu 2001 miała także miejsce pierwsza angioplastyka wieńcowa, a miesiąc później wykonano pierwszą plastykę wieńcową w świeżym zawale. W roku 2005 wykonano pierwsze wszczepienie stymulatora ICD, pierwsze badanie elektrofizjologiczne oraz pierwszą ablację. Koszaliński oddział stał się jednym z najbardziej cenionych w kraju nic więc dziwnego, że od ponad 20 lat kardiolodzy z całej Polski przyjeżdżają do Koszalina by się szkolić.