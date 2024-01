Święto Objawienia Pańskiego. Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami Koszalina i regionu

W sobotę, 6 stycznia, Orszaki Trzech Króli, podobnie jak w całym kraju, przejdą przez kilkanaście miast i wsi w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. 6 stycznia to także Wigilia prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia.

6 stycznia w Kościele katolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli (według tradycji Kacpra, Melchiora i Baltazara). Kończy ono obchody Bożego Narodzenia. Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki, czyli wtorek przed Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post. - To święto upamiętnia wydarzenie opisane w Ewangelii wg św. Mateusza, przedstawiające pokłon Mędrców - tłumaczy ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie. - Wydarzenie to tworzy pewną klamrę z tym, co miało miejsce przy żłóbku w dniu Bożego Narodzenia, kiedy to przyszli tam prości pasterze. Mamy więc z jednej strony ludzi prostych, z drugiej - wyrafinowanych, wykształconych. To pokazuje, że przy żłóbku jest miejsce dla każdego, kto ma otwartą głowę i serce - przypomina duchowny. W Koszalinie obchody uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczną się Mszą św. o godz. 10 w katedrze. Przewodniczyć jej będzie biskup senior Edward Dajczak. Ok. godz. 11 Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed katedry do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestnicy orszaku otrzymają koronę i śpiewnik z tekstami kolęd.

- Orszak Trzech Króli jest świetnym sposobem na dobre przeżycie tego dnia - mówi ks. Parfianowicz. - Wejście w przestrzeń publiczną z wiarą ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tylko o świadectwo i zaznaczenie obecności, którą dzisiaj próbuje się zatrzeć, ale także o ucieszenie się z faktu, że jestem wierzący i należę do wspólnoty Kościoła. Sporo jest dzisiaj negatywizmu wobec rzeczywistości wiary. Ciągle mówi się o kryzysie, liczbach, laicyzacji itp. Zapominamy o tym, że życie z Bogiem jest źródłem radości - podkreśla ksiądz rzecznik.

- Tę uroczystość nazywamy Objawieniem Pańskim. Warto więc zadać sobie też pytanie, jakie jest to objawienie? Bóg w żłóbku objawia się rzekłbym w majestacie bezbronności i bezradności. Absolutnie Mu to nie umniejsza. Prawdą jest, że Bóg jest bezbronny i bezradny wobec naszego oporu wobec Niego. Zaprasza więc nas do tego, abyśmy zdecydowali się obalić wszelkie mury i przeszkody, które sami przed Nim ustawiliśmy, albo które między nami a Nim postawili inni. Dlatego w ramach złota, kadzidła i mirry, czyli darów oznaczających króla (złoto), Boga (kadzidło) i mękę (mirra), mamy dzisiaj do żłóbka przynieść dobrowolną uległość (złoto), prawdziwą cześć (kadzidło), gotowość do ofiary (mirra) - mówi ks. Parfianowicz,

6 stycznia to jednocześnie początek świątecznego czasu dla wyznawców prawosławia. Katolickie Święta Bożego Narodzenia są obchodzone w Polsce 25 grudnia, które poprzedza wieczerza wigilijna. Natomiast Wigilia prawosławna wypada właśnie w katolickie Święto Objawienia Pańskiego. Wynika to z tego, że Kościół prawosławny nie uznał reformy kalendarza wprowadzonej w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII (różnica między starym a nowym stylem wynosi 13 dni). Do niedawna w tym samym czasie, co wyznawcy prawosławia, Boże Narodzenie świętowały także Kościoły greckokatolickie. Zmiana nastąpiła 1 września 2023 roku: od tego dnia święta stałe wśród grekokatolików obchodzone są według kalendarza gregoriańskiego.

Orszaki Trzech Króli w regionie (ze strony www.diecezjakoszalin.pl)

Darłowo. Uczestnicy orszaku spotkają się o godz. 11 na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Następnie korowód wyruszy ulicami miasta do kościoła Mariackiego. Orszak zakończy się o godz. 12 Mszą św. Po Mszy ‒ rozstrzygnięcie parafialnego konkursu szopek.

Drawsko Pomorskie. Orszak Trzech Króli zaprasza parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Orszak wyruszy z kościoła po Mszy św. o godz. 11.30 i przejdzie ulicami parafii.

Kołobrzeg. Kołobrzeżanie rozpoczną radosne świętowanie Mszą św. sprawowaną w bazylice o godz. 11.30. Barwny orszak wyruszy z centrum miasta do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie na scenie plenerowej Trzej Królowie oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus oraz złożą Mu dary. Karlino. Orszak Trzech Króli wyruszy po Mszy św. o godz. 11.15 i przejdzie ulicami miasta. Po orszaku wszyscy są zaproszeni na herbatę i ciasto. Polanów. Uroczystości w Polanowie rozpoczną się Mszą św. o godz. 11 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. O godz. 12 Orszak Trzech Króli wyruszy z rynku. Orszak uda się w asyście OSP, Straży Miejskiej i Policji na Świętą Górę Polanowską.

Połczyn-Zdrój. Orszak Trzech Króli wyruszy po Mszy św. sprawowanej o godz. 12 w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca. Następnie uczestnicy przejdą na Plac Wolności. Rymań. Po Mszy św. o godz. 13.30 wyruszy Orszak Trzech Króli. Sławno. Po Mszy św. o godz. 12.00. z kościoła mariackiego wyruszy Orszak Trzech Króli na plac Wyszyńskiego, by tam wpatrywać się w misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez katechetów i uczniów SP 2 i SP 3, członków Stowarzyszenia Akson i młodzieży z Grupy bł. Jerzego. Nad całością czuwają Rycerze Kolumba. Świdwin. O godz. 13 Orszak Trzech Króli rozpocznie się w sali widowiskowej w Zamku (pierwszy akt), a następnie wyruszy ul. Niedziałkowskiego, Wojska Polskiego, Nowomiejską na Plac Jana Pawła II (drugi akt); dalej do SP nr1 (trzeci akt); następnie do Urzędu Miasta (czwarty akt); dalej do Groty przy parafii MBNP (piaty akt).

Wałcz. Z kościoła pw. Św. Antoniego "Na dołku" po Mszy św. o godz. 13 wyruszy orszak ulicami miasta.

Żydowo. Świętowanie Objawienia Pańskiego rozpocznie się tu Mszą św. o 13, by po niej w Orszaku Trzech Króli wyruszyć do Zakątka św. Joachima i Anny na wspólnie spędzony czas przy kolędzie, ognisku, kiełbasie i kawie. Mieszkańcy DPS w Żydowie przedstawią jasełka, które będą wprowadzeniem do świętowania.

Wideo Kaleta: Bodnar ma problem, wygasił sobie sam mandat