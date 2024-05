Szczepienie przeciw HPV w województwie zachodniopomorskim. Niestety, chętnych jest mało

- Od wejścia w ubiegłym roku programu bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65 roku życia szczepionka 2-walentna Cervarix przeciw HPV jest bezpłatna dla wszystkich dzieci od 9. do 18. roku życia. Jeśli zatem dziecko nie kwalifikuje się do programu szczepień ze względu na wiek (jest młodsze lub starsze niż adresaci programu), to 2-walentny Cervarix też będzie mieć za darmo: dostanie go w aptece na podstawie e-recepty wystawionej przez jego lekarza rodzinnego - wyjaśnia Małgorzata Koszur.

- Wtedy rodzic realizuje e-receptę w aptece i przychodzi z dzieckiem na szczepienie do leka-rza rodzinnego, do którego dziecko jest zapisane, by ten dokonał kwalifikacji do szczepienia. Najlepiej, by odbiór szczepionki z apteki i szczepienie odbyły się tego samego dnia, by uniknąć potrzeby przechowywania szczepionki.

Szczepionki na rynku dostępne są od ponad 15 lat. Szczepionki przeciw HPV są bezpieczne i dobrze tolerowane. Stosowane są w 125 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii jako jeden z podstawowych elementów profilaktyki raka szyjki macicy oraz innych nowotworów wywoływanych przez wirusy HPV. Dotychczas na świecie podano ponad 72 mln dawek szczepionki. Bezpieczeństwo szczepionek przeciw HPV jest dokładnie monitorowane od 2006 roku. Są to jedne z najwnikliwiej przebadanych preparatów.