Sześć poszukiwanych osób wpadło w ręce koszalińskiej policji

Zatrzymani, to 5 mężczyzn w wieku od 25 do 54 lat oraz 31-letnia kobieta. Podstawami do zatrzymania były nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego.

Koszalińska policja prowadzi cykliczne działania mające na celu ustalenie miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie to tylko kwestia czasu.

Przypominamy, że odpowiedzialności karnej podlega każdy, kto pomaga przestępcy w uniknięciu zasądzonej kary. Osoba, która ukrywa osobę poszukiwaną podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.