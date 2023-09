Szkoła to ciągła zmiana. Ale zmiana nie może być zaskakująca [ROZMOWA]

Jest Pan po naradzie oświatowej, tradycyjnie organizowanej tuż przed pierwszym dzwonkiem. Jakie najważniejsze wnioski płyną z tego spotkania?

Zmiany są ciągle, jednak dobrze by było, gdyby pracownicy oświaty nie byli nimi ciągle zaskakiwani lub gdyby nie wprowadzano ich zbyt szybko. Bo jeśli już wprowadzamy zmiany, to powinno być to przemyślane, także pod kątem długofalowych konsekwencji. Szkoła, nauka, to cykl trwający wiele lat. Jakiekolwiek reformy, abstrahując od tego, czy zasadne, czy nie, sprawiają, że konsekwencje tychże widoczne są dopiero po latach. I właśnie z tym teraz się mierzymy. Przykładem było wprowadzenie, a następnie wyprowadzenie sześciolatków z obowiązku szkolnego, czy likwidacja gimnazjów. Czy zmiany są dobre, czy złe, pokazuje czas. Potrzeba pewnego dystansu, by pewne rzeczy oceniać.

Przez reformy sprzed lat do szkół po raz kolejny trafi półtora rocznika. Czy zwiększona liczebność uczniów wpływa na organizację pracy, na tworzenie oddziałów?

Samorząd nie byłby w stanie niczego zrobić bez doświadczonej kadry dyrektorów. Podczas wielu spotkań na bieżąco wymienialiśmy się informacjami, potrzebami, problemami. Przygotowując się po raz drugi do przyjęcia prawie podwójnego rocznika, robiliśmy to ze znacznym wyprzedzeniem. Tegoroczny nabór był ostatnim z tak ogromnym szczytem, jeśli chodzi o liczebność. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale dzięki zapobiegliwości dyrektorów i współpracy z samorządem uczniowie, którzy chcą realizować obowiązek szkolny w koszalińskich szkołach, mają taką możliwość. Tegoroczny nabór pokazał, że wszyscy uczniowie, którzy chcieli dostać się do koszalińskich szkół, dostali się. Nie zawsze do wymarzonej szkoły, ale też zależało to od możliwości samych uczniów, od ich wyników uzyskiwanych na egzaminach zewnętrznych.