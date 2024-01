Szpital w Drawsku Pomorskim zaprasza na bezpłatne badania z okazji Dnia Babci i Dziadka

Grupa American Heart of Poland przygotowała prezent dla dziadków w postaci bezpłatnych badań, które będzie można wykonać w terminie od 22 do 26 stycznia w szpitalu im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.

- Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym stanowi jeden z celów działalności Grupy American Heart of Poland. Zwracamy szczególną uwagę na profilaktykę, ale też na wczesne wykrywanie chorób w tym serca i naczyń, co skutkuje poprawą jakości i długości życia. W tym celu oferujemy badania, które mogą pomóc wykryć nieprawidłowości przed wystąpieniem objawów choroby — informuje Artur Gabrysiak, specjalista ds. medycyny laboratoryjnej Grupy American Heart of Poland.

Jakie badanie będzie można wykonać?

Morfologia krwi obwodowej - badanie składu komórkowego krwi, dzięki któremu można ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta, a także wcześnie wykryć pewne niepokojące sygnały, świadczące np. o rozwoju choroby nowotworowej. Morfologia krwi obwodowej odzwierciedla ogólną kondycję organizmu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od norm w morfologii krwi wskazują na stany chorobowe. Badanie glukozy – diagnostyka cukrzycy. Cukrzyca przed długi czas „nie boli”, ale skutecznie niszczy organizm. Powoduje utratę wzorku, zaburzenia funkcjonowania nerek, jest przyczyną amputacji kończyn dolnych. Bezpośrednio związana jest z występowaniem zawałów serca i udarów mózgu. Badania glukozy w laboratorium w praktyce powinniśmy wykonać raz w roku. Stężenie glukozy na czczo, u zdrowej osoby, nie może przekraczać 100 mg/dl.

Oznaczenie cholesterolu całkowitego – cholesterol jest niezbędnym składnikiem tłuszczowym w naszym organizmie. Niestety jego nadmiar w organizmie jest odkładany w tętnicach i powoduje ich zatykanie - rozwój miażdżycy. A ta z kolei przyczynia się do chorób serca (choroba wieńcowa, zawał serca) i mózgu (zaburzenia neurologiczne, udar). Stężenie w organizmie nie powinno przekraczać 190 mg/dl. Jeżeli jest wyższe – należy wykonać badania szczegółowe (m.in. „cholesterol zły i dobry”), które powinien ocenić lekarz.



Badanie kreatyniny – to badanie pozwoli ocenić funkcję nerek. Kreatynina to organiczny związek chemiczny wydalany przez nerki. Występuje w surowicy krwi oraz w moczu. Nerki są istotnym narządem w naszym organizmie. Choroby przewlekłe (np. cukrzyca, miażdżyca) uszkadzają nerki, a źle funkcjonujące nerki destrukcyjnie wpływają na funkcje pozostałych narządów. Wynik badania krwi, w którym oznaczana jest kreatynina informuje o sprawności pracy nerek.

Aby skorzystać z badań, należy odebrać voucher w rejestracji głównej w budynku przychodni, w dniach: 19, 22, 23, 24 stycznia, w godz. 8-14. Osoba odbierająca voucher zobowiązana jest do przyjścia do laboratorium w dniu, który jest podany na voucherze. Badania obejmują morfologię krwi obwodowej, glukozę, kreatyninę oraz cholesterol całkowity i będą przeprowadzane od 7:30 do 15:00. Pacjent powinien być na czczo przed badaniami. W przypadku pytań lub dodatkowych informacji należy się skontaktować z koordynatorem przychodni pod numerem telefonu: 607 400 332.

