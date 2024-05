Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 10.05.2024

Oto jaka kawa jest najgorsza. Przez nią szybko tyjesz!

Znaczna większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki lub kubka gorącej kawy. Niektórzy dodają cukier, mleko, śmietankę, syrop, cynamon lub inne przyprawy. To właśnie te przeróżne dodatki przyczyniają się do pogorszenia naszego metabolizmu czy zdrowia. Duży wpływ na to ma również rodzaj kawy. Na półkach sklepowych znaleźć można ziarna do zaparzenia w ekspresie, kawę rozpuszczalną i sypaną oraz kawę w saszetkach.

Co zawiera w sobie prawdziwa kawa?

Czy picie kawy na czczo jest zdrowe?

Picie kawy na czczo jest powszechnym nawykiem wielu z nas. Dotyczy to zwłaszcza osób, które rano tracą apetyt, a także tych, którzy spieszą się do pracy lub szkoły. W takich przypadkach kawa ma za zadanie dostarczyć energii, szybko nas pobudzić i zwiększyć naszą koncentrację. Niemniej jednak, okazuje się, że kawa nie zawsze jest korzystna dla organizmu i może prowadzić do niepożądanych dolegliwości. Zawarta w kawie kofeina nasila wydzielanie kwasu solnego. Nadmiar tego kwasu w żołądku, bez pokarmu do strawienia, drażni delikatną błonę śluzową. Stymuluje to również cofanie się treści pokarmowej oraz nasila dolegliwości bólowe. Sprawdź szczegóły w galerii!