Takie emerytury będą w grudniu 2023. Będzie spore zaskoczenie! Najnowsze wyliczeni brutto/netto. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? 10.11

Podwyżki emerytur w grudniu 2023?

Emeryci we Włoszech mają powód do radości. W okresie świątecznym otrzymają oni wyjątkowe prezenty w postaci bonusów. Osoby, których roczna emerytura nie przekracza 7329 euro, otrzymają dodatkowe 155 euro. Czy podobne prezenty są możliwe w Polsce? Niestety w Polsce nie będzie żadnych dodatków świątecznych dla emerytów. Zapewne nie jeden senior by się z niego ucieszył.