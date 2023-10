Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 12.10.2023

Sprawdź prognozy waloryzacji 2024! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń?

Waloryzacja rent i emerytur odbywa się co roku w marcu. Świadczenia są przemnożone przez wskaźnik waloryzacji, który w 2023 roku wyniósł 14,8 procent. Była to największa podwyżka od wielu lat.

Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku?

Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu. Pojawiają się jednak pierwsze głosy co do wskaźnika. Rząd przewiduje podwyżkę emerytury i rent na poziomie 10,2 proc. To nadal dwucyfrowy wynik, jednak nie tak duży jak w 2023 roku - 14,8 proc.