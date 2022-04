Takie objawy wskazują na cichy zawał serca. Czy można go przeoczyć? Sprawdź nietypowe objawy cichego zawału serca 19.04.2022 red

Te objawy mogą wskazywać na tzw. cichy zawał serca. Na pozór objawy zawału serca są wszystkim znane, może natomiast najść cichy zawał serca i nie wszystkie symptomy są tak oczywiste. Atak serca a zawał, czy to to samo? Masz nagłe duszności i nie wiesz ci jest przyczyną? Zignorowanie tych objawów może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Sprawdź i dowiedz się więcej o cichym zawale serca.