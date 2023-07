Takie przelewy dostaną emeryci w kwietniu 2023. 13 emerytura jeszcze przed świętami Wielkanocnymi. Uprawnione osoby do trzynastki 17.07.2023 Michał Borkowski

Kwiecień to szczególnie ważny miesiąc dla emerytów i rencistów. To właśnie wtedy wypłacane jest dodatkowe świadczenie, czyli 13 emerytura. Oprócz podstawowego świadczenia emerytalnego po marcowej waloryzacji, emeryci dostaną więc dodatkowo 13. emeryturę, świadczenie dodatkowe wypłacane od 2019 roku. Oznacza, to że przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie znacznie wyższy. Jakie dokładnie będą to kwoty? Mamy wyliczenie emerytur po waloryzacji oraz wysokość trzynastej emerytury.