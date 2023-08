Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 6.08.2023

Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! >>>

OLX