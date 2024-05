Terapeuci z Koszalina mają dość. Apelują i proszą: zauważcie nas! Przygotowali już petycję

- Najniższa krajowa to nasza wypłata. Naprawdę kochamy nasz zawód, ale ryczeć się chce, gdy widzimy, że nasza praca jest wyceniana tak, jak podstawowe, najzwyklejsze zajęcie, do którego nie potrzeba żadnych kwalifikacji - opowiada nam z żalem w głosie Anna Staniszewska, jedna z kilkunastu terapeutek z Koszalina, z którymi rozmawiamy.

Opiekują się dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami, nie tylko fizycznymi, ale także, a właściwie to przede wszystkim, intelektualnymi. Uczą tych osób życia - robienia zakupów, kanapek, sprzątania, po prostu odnalezienia się w normalnym świecie, w którym osoby z niepełnosprawnościami funkcjonują źle. To dzięki nim niepełnosprawni mają kontakt z innymi ludźmi, uczą się, przeżywają emocje, nie siedzą zamknięci w domach. To praca naprawdę trudna, zwłaszcza gdy ma się do czynienia na przykład z 60-letnim autystykiem czy sześciolatkiem w ciele 40-latka...