Termosy i polary dla 280 bezdomnych. Piękny finał pięknej akcji

- Zaczynają się chłodne dni, stąd celem naszej akcji jest zebranie pieniędzy na zakup dobrej jakości polarów i termosów, które trafią do osób bezdomnych - mówił miesiąc temu Arkadiusz Wilman, przedstawiciel koszalińskiej Rady Rycerzy Kolumba (największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn).

Teraz ogłoszono finalny efekt tej charytatywnej inicjatywy: zebrano 34 tys. 727 złotych.

- Akcja „Polar i Termos” zakończyła się sukcesem za co wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy - mówi Arkadiusz Wilman. - Udało nam się zakupić nie 220, jak początkowo zakładaliśmy, ale aż 280 zestawów dla osób w kryzysie bezdomności. Na polary wydaliśmy 16 575 zł, a na termosy 18 149 zł - informuje.

Jak przebiega proces dystrybucji pakietów pomocowych?

- Osoby bezdomne przychodzą do Caritasu albo do Domu Miłosierdzia Bożego i mamy do nich kontakt. Wiemy, gdzie te osoby koczują, każdy zestaw trafia więc do osoby potrzebującej. I większość zestawów już do nich trafiła, na chwilę obecną zostało do rozdania już tylko kilkadziesiąt zestawów - mówi Arkadiusz Wilman.