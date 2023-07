"To samo co zawsze" - wakacyjny utwór z Koszalina. Dżamani szykują mini album [WIDEO]

Jeśli chcecie pobujać się w wakacyjnych klimatach, to koniecznie włączcie utwór "To samo co zawsze", za którym stoją bracia Dżaman z Koszalina. To już ich drugi singiel, a w drodze mini album, który ma się pojawić już w sierpniu.

Utwór "To samo co zawsze" można już słuchać na YouTube, a także na Spotify. Znajdziecie tam również ich poprzedni utwór "Kłopot". Wkrótce mają się pojawić również inne utwory, bo bracia Patryk i Piotr Dżaman cały czas pracują nad nową muzyką. Starszy Patryk jest absolwentem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie, o osiem lat młodszy Piotr dalej uczy się w tej szkole. Patryk wśród fanów muzyki jest już znany. Przez wiele lat współtworzył w Koszalinie różne projekty muzyczne, a z zespołem przezwyczajność wypłynął nawet na szersze wody, bo został zauważony przez wytwórnię Kayax. Ich utwór był promowany w ramach akcji "My name is new". Patryk miał też okazję współpracować z Asfalt Records. Piotr dopiero zaczyna przygodę z muzyką. Współpraca braci zaczęła się trochę przez przypadek. - To było podczas pandemii. Siedzieliśmy zamknięci w domu i zamiast tylko grać w gry wideo, czy kłócić się, jak to czasem robiły inne rodziny, my zaczęliśmy wspólnie tworzyć muzykę - wspomina Piotr. - To była najpierw tylko zabawa, ale w 2022 roku wzięliśmy się za to już na poważnie.

- To właśnie wtedy, we wrześniu powstał m.in. utwór "To samo co zawsze", a że to typowy wakacyjny utwór to postanowiliśmy z jego premierą poczekać do lata 2023 - dodaje Patryk. Jak wygląda wspólna współpraca? - Bardzo dobrze. Funkcjonujemy trochę w relacji mistrz - uczeń - przyznaje Patryk. - Jestem osiem lat starszy od Piotra i mam już trochę doświadczenia w świecie muzycznym. Dzięki temu jestem w stanie pokierować odpowiednio nasze kroki. Do tego mamy podobny gust muzyczny, jesteśmy wobec siebie szczerzy. Potrafimy sobie zwrócić uwagę, że coś się nie zgadza, że nie brzmi i dzięki temu muzyka wychodzi nam jakościowo bardzo dobrze.

W lipcu bracia nagrywali na szczecińskich Wałach Chrobrego ujęcia do klipu do utworu "To samo co zawsze". Jego premiera ma mieć miejsce w połowie sierpnia.