Trasa S11 w Koszalinie jest tylko dla wtajemniczonych. Powód? Brak nowych znaków

To nie żart, jeśli jedziesz do Bobolic, czy dalej, do Piły, Poznania, to w Koszalinie znaki drogowe wciąż skierują cię na starą drogę krajową nr 11. Nowa trasa ekspresowa S11 na znakach nie istnieje. Wprawdzie mieszkańcy regionu dobrze wiedzą, że "eska" jest już gotowa i otwarta dla ruchu od ponad dwóch miesięcy, przejezdni takich informacji mogą nie mieć.

- Nie wszyscy przecież jeżdżą z nawigacją. Nie wszyscy ją mają. Nie wszyscy też ją zaktualizowali. I wreszcie nie wszyscy czytają gazety, z których mogli się dowiedzieć o otwarciu trasy. Dlatego ja uważam, że zmiana oznakowania powinna zostać wykonana od razu po otwarciu nowej "eski". Jest jednak problem, bo minęły dwa miesiące od jej otwarcia, a znaki nadal są stare i kierują na Manowo - denerwuje się pan Ryszard, kierowca z Koszalina z 25-letnim doświadczeniem.