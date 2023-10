Trener karate z Kołobrzegu oskarżony m.in. o próbę zgwałcenia jednej z małoletnich uczennic

Natomiast do przestępstw wobec drugiej małoletniej pokrzywdzonej Waldemar D. miał dopuścić się między czerwcem 2021 r. a kwietniem 2022 r. Ją próbował także zgwałcić. "I te ustalenia wpłynęły na zmianę kwalifikacji prawnej czynu. W tym przypadku Waldemar D. jest oskarżony o usiłowanie popełnienia zbrodni polegającej na próbie zgwałcenia osoby małoletniej niemającej ukończonego 15. roku życia za co grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności" – sprecyzował prok. Gąsiorowski. Dodał przy tym, że właśnie to zagrożenie karą spowodowało przekazanie sprawy sądowi okręgowemu.